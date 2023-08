Nigers nye magthavere trodser ultimatum fra nabolande

Det skriver AFP.

Ecowas har ikke sagt, hvornår en intervention kan ventes.

- Vi vil ikke afsløre over for kupmagerne, hvornår, hvor og hvordan det vil ske. Den afgørelse vil blive taget af statslederne i landene, hed det i en udtalelse op til weekenden fra Fatau Musah, som er Ecowas ’ kommissær for politiske sager, fred og sikkerhed.

I Niger, som har omkring to millioner indbyggere, strømmede tusindvis af mennesker søndag til et stadion i hovedstaden Niamey, for at vise deres støtte til de nye magthavere.