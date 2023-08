Frankrig slutter evakuering fra Niger på årsdag for selvstændighed

Både Storbritannien og USA har meddelt, at de trækker ambassadeansatte hjem fra Niger. Det sker som en sikkerhedsforanstaltning.

Torsdag har den amerikanske præsident, Joe Biden, krævet Bazoum genindsat.

Samtidig er nedtællingen i gang, da en frist fremsat af den vestafrikanske alliance Ecowas, der består af 15 medlemslande, nærmer sig.

Søndag gav Ecowas Niger en uge til at få genindsat præsident Bazoum - ellers kunne de risikere militær indblanding, omend det er en sidste udvej for Ecowas.

Alliancen har desuden indført en række omfattende økonomiske sanktioner mod Niger som konsekvens af kuppet.

Begivenhederne i Niger er det seneste i rækken af militærkup i Sahel-regionen og Vestafrika. Siden 2020 er der blevet begået kup i nabolandene Mali og Burkina Faso.

Ecowas har i Niger valgt sin hidtil hårdeste linje over for kupmagerne. Det har fået militærstyrede Mali og Burkina Faso til at sige, at enhver indgriben i Niger svarer til en krigserklæring mod dem.