Frankrig begynder snart at evakuere fra Niger efter kup

Frankrig er Nigers tidligere koloniherre. Niger opnåede selvstændighed i 1960.

Militærkuppet i Niger skete onsdag i sidste uge.

Her blev den demokratisk valgte præsident, Mohamed Bazoum, taget til fange på sit kontor.

Mandag beskyldte kupmagerne i Niger Frankrig for at have planer om at blande sig militært for at få genindsat præsident Mohamed Bazoum.

De hævdede desuden, at Nigers væltede regering har givet Frankrig tilladelse til at udføre angreb mod præsidentkontoret for at befri præsident Bazoum.