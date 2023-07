Vestafrikanske lande retter hårde sanktioner mod kupmagere i Niger

Samtidig bliver Nigers aktiver indefrosset i Ecowas-landenes centralbanker.

De vestafrikanske ledere giver samtidig militærjuntaen i Niger en uge til at overdrage magten. De afviser ikke magtanvendelse, lyder det.

- I det tilfælde, at myndighedernes krav ikke bliver opfyldt inden for en uge, vil Ecowas træffe alle nødvendige foranstaltninger til at genoprette forfatningsordenen i Niger.

- Sådanne foranstaltninger kan omfatte brug af magt, lyder det i fælles erklæring.

Den blev læst op efter mødet af Nigerias præsident, som sidder for bordenden i Ecowas, Bola Tinubu.