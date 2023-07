Kupmagere i Niger advarer andre lande mod militær indblanding

- Vi vil igen minde Ecowas eller andre eventyrere om vores vilje til at forsvare vores hjemland.

Udtalelsen blev læst op på stats-tv lørdag aften af en talsperson for militærjuntaen i Niger, oberst Amadou Abdramane.

Præsident Mohamed Bazoum skrev historie i Niger, da han i 2021 blev den første demokratisk valgte præsident i det vestafrikanske land.

Men efter godt to år på posten blev han onsdag aften taget til fange på sit eget kontor af landets nationalgarde.

Fredag erklærede general Abdourahamane Tchiani, der står i spidsen for nationalgarden i Niger, sig selv for landets nye leder.

Militærjuntaen, som blandt andet EU og Den Afrikanske Union har afvist at anerkende, har opfordret tilhængere til at gå på gaden fra søndag klokken 07.00 lokal tid - en time tidligere end i Danmark - for at vise støtte til deres nye regering.