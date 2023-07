Nigers præsident efter militærkup: Jeg er ved godt helbred

- Landets grænser er blevet lukket, og der indføres udgangsforbud, lød det.

Nationalgarden tilføjede, at landets institutioner midlertidigt blev lukket.

Flere lande og organisationer har fordømt militærets magtovertagelse. Heriblandt Frankrig.

- Vi opfordrer til respekt for og øjeblikkelig genetablering af alle Nigers demokratiske institutioner, lød det torsdag aften ifølge AFP i en udtalelse fra Frankrigs udenrigsministerium.

Nationalgarden beskyldte torsdag aften Frankrig for at lade et fransk militærfly lande i Niger, selv om nationalgarden havde beordret grænserne til landet lukket.

Oberst Amadou Abdramane fra nationalgarden har forklaret, at kuppet blev sat i værk, fordi Niger har brug for forandring.