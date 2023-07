Wagner-exit sætter Putin i dilemma ved Afrika-topmøde

Ofte har den været i lande uden åbent at erkende sin tilstedeværelse.

Derfor ventes nogle afrikanske lande ifølge nyhedsbureauet Reuters at henvende sig til præsident Vladimir Putin bag kulisserne for at få mere information. De vil vide, hvad der skal ske.

Man skal næppe forvente en erkendelse fra Putin af, at Rusland fortsat har brug for Wagner-gruppen i Afrika. Det kan ses som en ydmygelse for præsidenten, medgiver forskeren.

Men Katja Lindskov Jacobsen vil holde øje med, hvad der slipper ud om den private hær. Der er nemlig med tiden er kommet lidt mere åbenhed om den.

- Det kan godt være, at gruppens engagement i højere grad bliver diskuteret i lukkede fora. Men hvis man følger med, kan man nok godt få en idé om det, siger hun.

- Der er indtil videre ikke nogen indikationer på, at mytteriet har betydet, at gruppens engagementer i Afrika er blevet lukket ned.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har Prigozjin i en video på Telegram antydet, at indsatserne i Afrika ikke stopper.

- Lad os fortsætte med at træne, forbedre vores evner - og så komme videre til det næste eventyr i Afrika, siger Prigozjin i videoen, som AFP ikke har kunnet bekræfte ægtheden af.

Den officielle del af topmødet ventes blandt andet at dreje sig om fødevaresikkerhed og den fortsatte usikkerhed om kornaftalen.