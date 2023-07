Nigerske soldater: Vi har fjernet præsidenten

- Landets grænser er blevet lukket, og der indføres udgangsforbud, siger gardisterne i en officiel udtalelse og bemærker, at landets institutioner midlertidigt vil blive lukket ned.

Niger er en uhyre vigtig partner for Vesten i det vestlige Afrika, hvor flere lande lige nu kæmper mod islamiske oprør i Sahel-regionen. Det sagde Ulf Lässing, der er leder af Sahel-programmet i den tyske tænketank Konrad Adenauer Fonden, onsdag.

- Bazoum har været Vestens eneste håb i Sahel-regionen. Frankrig, USA og EU har brugt mange af deres ressourcer i regionen på at styrke Niger og landets sikkerhedsstyrker, sagde han og tilføjede, at et statskup kan øge Ruslands muligheder for at få indflydelse i regionen.