Soldater i Niger tilbageholder præsident i hans palads

Niger er blevet en vigtig allieret for de vestlige lande i den kamp.

- Bazoum har været Vestens eneste håb i Sahel-regionen. Frankrig, USA og EU har brugt mange af deres ressourcer i regionen på at styrke Niger og landets sikkerhedsstyrker, siger Ulf Lässing, der er leder af Sahel-programmet i den tyske tænketank Konrad Adenauer Fonden.

Han tilføjer, at et kup vil kunne give Rusland og andre aktører mulighed for at øge deres indflydelse i Niger.