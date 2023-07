FN advarer om risiko for total borgerkrig i Sudan efter luftangreb

Det konfliktramte land Sudan er på grænsen til en ”total borgerkrig”, der kan destabilisere hele regionen.

Sådan lyder advarslen fra FN søndag, efter at et luftangreb i et beboelsesområde har dræbt 22 mennesker.

Det skriver nyhedsbureauet AFP

Landets sundhedsministerium siger, at 22 er døde, og at et stort antal civile er sårede, efter hvad det beskriver som et luftangreb lørdag i byen Omdurman.