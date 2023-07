Økonomisk nedtur overskygger tiåret for militærkup i Egypten

Det seneste årti har været præget af travlhed i den egyptiske bygge- og anlægssektor. Der er anlagt nye jernbaner for milliarder af dollar, bygget hundredvis af broer og etableret nye byer i det nordafrikanske land.

Alt sammen har fundet sted under ledelse af præsident Abdel Fattah al-Sisi, som for præcis ti år siden stod i spidsen for et militærkup, der smed daværende præsident Mohamed Mursi på porten.