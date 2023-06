Mindst 48 er dræbt i voldsom trafikulykke i Kenya

Mindst 48 mennesker er døde i en større trafikulykke ved byen Londiani i det vestlige Kenya. Det siger kenyansk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

At dødstallet ligger højt, bekræftes af en læge på distriktshospitalet i Kericho-regionen. Lægen oplyser til den kenyanske avis The Star, at hospitalets lighus foreløbig har modtaget 45 døde.