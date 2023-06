FN afslutter fredsmission i uroplagede Mali efter et årti

Beslutningen kommer, i forlængelse af at Malis udenrigsminister, Abdoulaye Diop, for to uger siden bad FN om at trække sig ud af landet.

Ifølge ministeren har missionen ikke været i stand til at håndtere den spændte sikkerhedssituation i landet.

Han mener, at FN-missionen bidrager til det modsatte af fred og forsoning.

Missionen er kendt som Minusma, der står for Multidimensional Integrated Stabilization Mission.

- Det lader til, at Minusma selv er blevet en del af problemet med at give næring til spændinger i lokalsamfundene, sagde Abdoulaye Diop den 17. juni ifølge nyhedsbureauet dpa.