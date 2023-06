Mindst 17 dræbt ved luftangreb i Sudans hovedstad

Dødelige kampe i det nordøstlige afrikanske land brød ud i midten af april, da en magtkamp blev optrappet mellem hærchefen Abdel Fattah al-Burhan, som er Sudans de facto leder, og hans tidligere næstkommanderende Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF .

RSF blev ifølge mediet The Guardian etableret af Sudans tidligere leder Omar al-Bashir for at stoppe et oprør i den vestlige Darfur-provins, som begyndte for mere end to årtier siden.

Gruppen er siden blevet kendt for sine meget voldsomme metoder. Det er Mohamed Hamdan Daglo, som står i spidsen for gruppen.

Siden slutningen af 2020 har landene på Afrikas Horn - Djibouti, Etiopien, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan og Sydsudan - desuden lidt under den værste tørke i regionen i 40 år.