Over 100 nigerianske bryllupsgæster er druknet i bådulykke

I denne ulykke var båden i færd med at fragte personer i delstaten Kwara tilbage fra et bryllup i nabostaten Niger, siger det lokale politi uden at give detaljer om årsagen til ulykken.

- Indtil videre har vi 103 døde og over 100, der er blevet reddet fra bådulykken, siger talsmanden for politiet i Kwara, Okasanmi Ajayi.

- Redningsarbejdet er stadig i gang, hvilket betyder, at dødstallet sandsynligvis vil stige.

Guvernøren i Kwara, Abdulrahman Abdulrazaq, har ikke givet et officielt dødstal, men han siger, at ofrene var på vej hjem fra et bryllup i Kwaras Patigi-distrikt.