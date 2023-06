Over 300 lig er gravet op i sag om dødskult i Kenya

De ofre, som er fundet i massegravene i Shakahola-skoven, er for de flestes vedkommende døde af sult.

Men nogle af ofrene, herunder også en del børn, er blevet kvalt eller tævet, har lederen for de kenyanske retsmedicinere sagt.

Nthenge er anklaget for at have drevet sine tilhængere i døden ”for at møde Jesus”.

Han ventes at blive tiltalt efter terrorloven.

En anden præst, Ezekiel Odero, som anklages for at have forbindelse til Paul Mackenzie Nthenge og til massegravene i skoven, er løsladt mod kaution.

Han efterforskes for en lang række forbrydelser, herunder drab, bortførelse, forbrydelser mod menneskeheden, radikalisering, børnemishandling og svindel.

Sagen om kulten har rystet kenyanerne, og den har fået præsident William Ruto til at etablere en kommission, der skal kulegrave sagen.