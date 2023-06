Ni senegalesere døde under uro efter dom mod politiker

Ni personer er blevet dræbt under uroligheder i Senegal torsdag.

Der udbrød demonstrationer, efter at oppositionslederen Ousmane Sonko er blevet dømt.

Det oplyser Senegals indenrigsminister, Antoine Felix Abdoulaye Diome, på statsligt tv.

48-årige Sonko er anklaget for at have voldtaget en kvinde, der arbejdede i en massageklinik, i 2021. Kvinden var 20 år, og Sonko er også dømt for at have fremsagt dødstrusler mod hende.