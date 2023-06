18 civile dræbt i angreb mod marked i Sudan

Siden kampene begyndte 15. april, er over 1800 mennesker blevet dræbt. Det viser en opgørelse fra Armed Conflict Location and Event Data Project, der indsamler data om verdens konflikter.

Ifølge FN er 1,2 millioner mennesker internt fordrevne i Sudan. Over 425.000 er flygtet til et af Sudans nabolande.

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, siger torsdag, at USA ”overvejer skridt, vi kan tage, for at tydeliggøre vores synspunkter over for ledere, der bringer Sudan i den forkerte retning”.

Kort efter Blinkens udtalelse meddeler Det Hvide Hus, at USA nu indfører økonomiske sanktioner og visumbegrænsninger for Sudans regering. Det meddeler den nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, ifølge Reuters.