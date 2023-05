Sudans stridende parter har underskrevet en ugelang våbenhvile

Nødhjælpsgrupper har sagt, at de ikke er i stand til at bidrage med nødvendig assistance i Khartoum, fordi der ikke er noget sikkerhed for de ansatte.

I aftalen om våbenhvile lyder det også, at der skal distribueres humanitær hjælp, at fundamentale services skal genetableres, og at styrkerne skal trække sig fra hospitaler og væsentlige offentlige faciliteter.

Næsten 1,1 million er fordrevne på grund af kampene - både i Sudan og uden for landet. Omkring 705 har mistet livet, mens mindst 5287 er såret. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Lørdag melder øjenvidner om luftangreb i det sydlige Omdurman og det nordlige Bahri. De to byer ligger på den anden side af Nilen end Khartoum.