FN-rapport: Soldater i Mali har dræbt 500 i landsby i 2022

Rapporten siger, at maliske soldater og ”bevæbnede hvide mænd”. som talte et sprog, der ikke var kendt af de lokale, ankom til landsbyen i helikoptere og åbnede ild mod flygtende indbyggere. Over fem dage omringede de indbyggere, hvoraf mange blev skudt og kastet i grave.

Vestlige lande har udtrykt bekymring over Wagnergruppens aktiviteter i Mali - først og fremmest i forbindelse med beskyldninger om, at den har været med til at begå drab på civile.

Malis militære leder tog magten ved et kup i 2021. Rusland har tidligere afvist, at russiske soldater i Mali er lejesoldater, men militære instruktører, som instruerer lokale i at bruge militær udstyr fra Rusland.