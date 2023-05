FN: Antal fordrevne i Sudan er fordoblet på en uge

Denne konflikt har været centreret omkring Sudans hovedstad, Khartoum. Men også i den vestlige Darfur-provins har der været voldsomme kampe.

Der er desuden fornyet bekymring for, at der kan opstå uroligheder også i andre dele af landet.

I syd har sammenstød mellem etniske grupper kostet mindst 16 mennesker livet.

Og i øst - der indtil videre ikke har været påvirket af den igangværende konflikt - har en magtfuld gruppe demonstreret til fordel for landets hær. Under demonstrationen lød der opfordringer til hæren om at dele våben ud til folk.

- Én hær, ét land, råbte de hundredvis af demonstranter fra den etniske beja-befolkning.

- Nej til forhandlinger, lød et andet slagord.