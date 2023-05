Mindst 72 har mistet livet under oversvømmelse i afrikansk landsby

Myndighederne har dog ikke bekræftet dødstallet.

Oversvømmelserne opstod i forbindelse med voldsomt regnvejr torsdag.

Her blev Kivu-provinsen ramt af skybrud. Det medførte, at Kivusøen gik over sine bredder. Både Bushushu og landsbyen Nyamukubi blev oversvømmet.

Byerne ligger tæt på DR Congos grænse til Rwanda i det centrale Afrika.

Den lokale administrator Thomas Bakenga fortalte torsdag aften, at der på det tidspunkt var 17 omkomne i området. Derudover var omkring 40 meldt savnet.