Kenyansk dødskults børneofre blev kvalt og sultet

Patologer er ifølge Kræftens Bekæmpelse speciallæger, som undersøger vævsprøver for at stille en diagnose.

Myndighederne fandt i april massegrave med 101 lig i den østlige skov Shakahola, hvor kulten Good News International Church levede.

Lederen af kulten, Paul Mackenzie Nthenge, er ifølge AFP anklaget for at have drevet sine tilhængere i døden.

Han skal have prædiket for dem, at sultedøden var den eneste måde at komme i himlen og ”møde Jesus”.

Selv har han sammen med 14 andre kultmedlemmer ifølge Reuters været i politiets varetægt siden 14. juni.