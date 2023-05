FN: Konflikt i Sudan kan sende over 800.000 på flugt

På mandagens møde i Genève advarer FN’s humanitære koordinator i Sudan om, at den humanitære krise i det afrikanske land er ved at udvikle sig til en ”total katastrofe”.

- I over to uger har der været ødelæggende kampe i Sudan. Det er en konflikt, der forvandler Sudans humanitære krise til en total katastrofe, siger FN-koordinatoren, Abdou Dieng, via et videolink.

Han tilføjer, at civile søger tilflugt i dele af Sudan, der ikke er ramt af kampe, eller til nabolandene.

- Men en regional spredning af krisen er en alvorlig bekymring.

Den Centralafrikanske Republik, der ligger sydvest for Sudan, er et af de fattigste lande i verden.

Samtidig er omkring 20.000 mennesker flygtet fra Sudan til nabolandet Tchad. Andre 4000 er flygtet til Sydsudan og 3500 til Etiopien.