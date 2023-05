6000 er flygtet fra Sudan til Den Centralafrikanske Republik

FN siger, at 75.000 personer på flugt fra kampene er internt fordrevne i Sudan.

Samtidig er 20.000 flygtet til nabolandet Tchad. Andre 4000 er flygtet til Sydsudan og 3500 til Etiopien.

Søndag meddeler FN’s generalsekretær, António Guterres, at FN sender en udsending til regionen omkring Sudan på grund af den ”hidtil usete” situation i landet.

Meldinger kommer, mens hæren og RSF fortsætter kampene trods en våbenhvile.

- Jeg er på vej til regionen for at udforske, hvordan vi kan skaffe øjeblikkelig hjælp til de millioner af mennesker, hvis liv er vendt på hovedet natten over, udtaler Martin Griffiths, der er FN-koordinator for nødhjælp og bliver udsending i Sudan.

Omfattende plyndring af kontorer og varehuse for humanitære organisationer har ifølge Griffiths ”udtømt størstedelen af vores forsyninger”.