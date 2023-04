Kampe optrappet i Sudan før våbenhviles udløb

Kampe er koncentreret ved hovedstaden Khartoum, der ligger ved Nilen. Trods en række våbenhvileaftaler, som er kommet i stand ved USA’s og andre mægleres hjælp, ventes blodige kampe at fortsætte.

Den seneste våbenhvileaftale udløber ved midnat søndag. Der var relativt rolig i Khartoum tidligt søndag, men der blev udkæmpet hårde kampe i centrale dele af byen lørdag aften.

I et øjensynligt forsøgt på at styrke dets stillinger fik militæret lørdag politifolk til at oprette stillinger forskellige steder i Khartoum. Det var angiveligt for at beskytte markedspladser og ejendomme.