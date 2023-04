Kystvagt i Tunesien har fundet 210 druknede migranter på ti dage

Mange er forlist på Middelhavet ud for Tunesien, og ifølge Reuters er lighusene i det nordafrikanske land fyldte.

Myndighederne forsøger at forhindre migranterne i at stævne ud på den farefulde færd over Middelhavet, men det er en stor opgave.

Ligene af de 41 migranter, der er fundet fredag, bærer præg af at have ligget i længere tid i vandet. Det oplyser en talsmand for den tunesiske kystvagt.

En stor del af migranterne rejser via Tunesien, og i de seneste måneder er der sket en markant stigning i antallet af både, der sejler ud fra Tunesien.