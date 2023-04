Minister til briter i Sudan: Skynd jer ud før våbenhvile ender

- Tiden er inde til at komme afsted, for når våbenhvilen slutter, kan jeg måske ikke give den begrænsede forsikring, jeg kan give nu, og vi vil muligvis ikke være i stand til at evakuere, siger James Cleverly.

En tre dage lang våbenhvile mellem de stridende parter i Sudan udløber efter planen torsdag ved midnat.

Flere end 2000 briter i Sudan har registreret sig hos det britiske udenrigsministerium i forbindelse med konflikten i det afrikanske land.

Der kan dog være langt flere til stede i landet.