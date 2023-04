Ekspræsident forlader fængsel: Indlagt på sygehus i Sudan

En af al-Bashirs tidligere ministre, Ali Haroun, fortalte tirsdag, at han havde forladt det samme fængsel - Kober-fængslet - sammen med flere tidligere embedsmænd fra al-Bashirs regeringstid.

Både al-Bashir og Haroun kræves retsforfulgt ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag. Det skyldes, at de er mistænkt for at have begået krigsforbrydelser i Darfur-provinsen i Sudan.

Omar al-Bashir ledte Sudan gennem tre årtier, indtil han blev afsat ved et militærkup i 2019. Kuppet var blandt andet orkestreret af RSF, som nu kæmper mod Sudans militær.