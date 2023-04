Sydafrika trækker i land efter farvel til krigsforbryderdomstol

- Regeringspartiet, ANC, har truffet den beslutning, at det er fornuftigt at Sydafrika trækker sig fra ICC, mestendels på grund af den facon, som ICC har vist sig at håndtere sådanne problemer på, sagde Ramaphosa til de fremmødte journalister på pressemødet.

Meddelelsen fra Ramaphosa gav anledning til rynkede bryn, fordi landets parlament kun to dage forinden havde besluttet, at det ville sætte en stopper for en syv år lang proces med at trække sig fra ICC.

Den proces blev stoppet, fordi ANC tilbage i december havde besluttet sig for, at det var bedre for Sydafrika at forblive en del af ICC og i stedet prøve at ændre på institutionen indefra.

Spørgsmålet om ICC er højaktuelt i Sydafrika, fordi landet som en del af Brics-konferencen i august har inviteret Vladimir Putin til at deltage for Rusland.