Enkelte tilbageværende danskere i Sudan overvejer at forlade landet

Det skete under en fransk koordineret indsats. Her blev danskerne fløjet ud af hovedstaden Khartoum med forskellige evakueringsfly.

Alle på danskerlisten er blevet tilbudt evakuering. Det var dog kun de 15, der takkede ja til evakueringen mandag.

Søndag oplyste Udenrigsministeriet til Ritzau, at der blev arbejdet med konkrete evakueringsmuligheder, men at Danmark uden en ambassade i landet havde begrænsede muligheder for at hjælpe strandede danskere.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) udtalte mandag, at især Frankrig, Tyskland, Sverige og Norge spillede en nøglerolle, for at mandagens evakuering kunne lykkes.