Etiopien indleder forhandlinger med oprørsgruppe

- Etiopiens folk og regering har et brændende behov for disse forhandlinger, siger Abiy Ahmed.

En talsmand for OLA reagerede ikke umiddelbart på Reuters’ henvendelse om at få en kommentar.

Oprørsgruppen og regeringen beskylder jævnligt hinanden for at stå bag angreb, der finder sted i regionen Oromia. Utallige civile har mistet livet i de angreb.

I februar meddelte Etiopiens statslige menneskeretskommission, at mindst 50 mennesker var blevet dræbt i et angreb. Regeringen beskylder OLA for at stå bag.