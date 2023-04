Sudans stridende parter affyrer tunge våben fra hospitalstage

Formanden for Centraludvalget for Sudans Læger, Attia Abdullah Attia, siger til Al Jazeera, at de stridende parter bruger tagene på hospitalerne ”som hovedkvarterer, hvorfra de affyrer tunge våben”.

- Al-Saha Hospital i det østlige Khartoum er besat af RSF, mens Al-Shaab Teaching Hospital er besat af styrker fra den sudanske hær, siger han.

Ifølge lægeformanden mangler hospitalerne medicin, udstyr og blod.

Over 400 mennesker vurderes siden lørdag i sidste uge at være blevet dræbt under kampene i Sudan. Tusindvis af andre er såret, skriver nyhedsbureauet AFP.

Også området omkring Khartoums Universitet har været ramt af hårde kampe og luftbombardementer.

Mange studerende er således fanget inden døre, rapporterer Al Jazeera.