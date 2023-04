Sudans stridende parter er enige om tre dages våbenhvile

De stridende parter har siden lørdag stået bag voldsomme kampe i Sudans hovedstad, Khartoum. Her har der dagligt været skud og eksplosioner.

De seneste dage har der været flere forsøg på at holde våbenhvile. Indtil videre er våbenhvilerne dog ikke blevet overholdt, og kampene er fortsat.

Det er håbet, at den senest varslede våbenhvile giver indbyggerne i Sudan mulighed for at fejre eid efter flere dage med voldsom uro. Eid markerer slutningen på den muslimske fastemåned, ramadanen.

Sudans hær og RSF stod bag et fælles militærkup i oktober 2021.