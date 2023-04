Kampe i Sudan fortsætter trods løfte om tre dages våbenhvile

Tidligt fredag aften tyder meget dog på, at våbenhvilen ikke har haft den store effekt. I hvert fald melder et øjenvidne, som Reuters har talt med, om fortsatte hårde kampe i Sudans hovedstad, Khartoum.

Det oplyses ikke umiddelbart, hvem der står bag uroen.

Sudans stridende parter har siden lørdag stået bag voldsomme kampe i Khartoum. Her har der dagligt været skud og eksplosioner.

Det er håbet, at den senest varslede våbenhvile giver indbyggerne i Sudan mulighed for at fejre eid efter flere dage med voldsom uro. Eid markerer slutningen på den muslimske fastemåned, ramadanen.