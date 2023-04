Sverige vil hente statsborgere hjem fra Sudan hurtigst muligt

Sudans hær har siden weekenden været i kamp mod den paramilitære organisation RSF - Rapid Support Forces.

De stridende parter stod bag et fælles militærkup i 2021.

Efter kuppet er de dog blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre. Et af stridspunkterne er angiveligt, hvordan RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

Flere gange i løbet af de seneste dage har både Sudans hær og RSF givet udtryk for, at de er klar til at indlede en våbenhvile.

Indtil videre er kampene dog fortsat, og det er også tilfældet fredag.

Her havde RSF ellers lagt op til, at man ville lægge våbnene for at give indbyggerne mulighed for at fejre eid, som markerer slutningen på den muslimske fastemåned, ramadanen.