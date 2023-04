Paramilitær gruppe går med til midlertidig våbenhvile i Sudan

- Det er lige nu et vigtigt tidspunkt i den muslimske kalender. Jeg mener, at det rette er en våbenhvile, der holder, sagde Guterres ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den muslimske fastemåned ramadan, der i år begyndte 23. marts, afsluttes fredag med begyndelsen på højtiden eid al-fitr.

Højtiden er da også RSF’s begrundelse for våbenhvilen.

- Våbenhvilen falder sammen med den velsignede eid al-fitr (...) for at åbne humanitære korridorer for at evakuere borgere og give dem muligheden for at mødes med deres familier, lyder det fra RSF i en udtalelse ifølge Reuters.