Skuddene brager i Sudans hovedstad trods våbenhvile

Begge parter har godkendt våbenhvilen på 24 timer. De har også begge sagt, at den ikke vil blive forlænget, når de 24 timer er gået.

Det er uklart, om det er hæren eller RSF, der har affyret skud, efter at våbenhvilen er trådt i kraft klokken 18. Men RSF beskylder hæren for at have brudt våbenhvilen efter kun 15 minutter.

Formålet med våbenhvilen er at sikre, at civile sikkert kan komme væk fra kampe, samt at sårede kan blive evakueret.

De seneste dages kampe har været voldsomme. Ifølge FN er mindst 185 mennesker blevet dræbt.

Flere regioner i landet har været ramt af urolighederne, men Khartoum er blandt de hårdest ramte områder.