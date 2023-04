Sudans stridende parter enes om våbenhvile på 24 timer

RSF har i lighed med hæren godkendt våbenhvilen på 24 timer. Det har general Mohamed Hamdan Daglo bekræftet.

Formålet med våbenhvilen er at sikre, at civile sikkert kan komme væk fra kampe samt at få evakueret sårede.

Sudan, der arealmæssigt er Afrikas tredjestørste land, har flere gange i løbet af de seneste par årtier været ramt af uro.

I december 2018 blev der indledt masseprotester mod stigende fødevarepriser, og i april 2019 blev præsident Omar al-Bashir væltet.

To og et halvt år senere stod Sudans hær sammen med RSF bag et kup.

Siden kuppet i oktober 2021 har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler.