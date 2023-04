FN-udsending: Mindst 185 er dræbt på tre dage i Sudan

- De to sider, der kæmper, giver ikke indtryk af, at de ønsker mægling om fred mellem dem lige nu, siger han på et videopressemøde med journalister i FN’s hovedkontor i New York.

Perthes siger samtidig, at under de nuværende omstændigheder er det ikke muligt at komme frem med nødhjælp i Sudan.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, meddelte tidligere mandag, at adskillige af Khartoums ni hospitaler, der tager imod de sårede, er løbet tør for blod, udstyr til blodtransfusioner og andet vigtigt hospitalsudstyr.