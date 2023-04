Skud og eksplosioner rammer Sudan efter flere dages magtkampe

Siden da er de dog blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre - altså til et styre, der ikke ledes af en person fra militæret.

Et at stridspunkterne er angiveligt, hvorvidt RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

Ifølge den paramilitære organisation RSF er Sudans hær lørdag gået ind i nogle af RSF’s lejre i Khartoum.

- RSF blev lørdag overrasket af en stor styrke fra hæren, der gik ind i lejrene i Soba i Khartoum og belejrede de paramilitære, lyder det i en udtalelse.