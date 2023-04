Kenya jagter kultleder efter fund af tilhængere sultet ihjel

Dog er der frygt for flere dødsofre, fremgår det af en politirapport.

Ifølge rapporten havde politiet modtaget et tip om ”naive borgere, der sultede sig ihjel under påskud af at møde Jesus efter at være blevet hjernevasket af en mistænkt ved navn Makenzie Nthenge, som er præst i Good News International Church”.

Lokale medier skriver, at Makenzie Nthenge så sent som i marts blev anholdt og sigtet i en sag, efter at to børn angiveligt var blevet sultet ihjel af deres forældre. Han blev dog senere løsladt mod en kaution på 100.000 kenyanske shilling.