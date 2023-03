Båd med afrikanere er sunket ud for Tunesien og 34 savnes

Den italienske kystvagt oplyste torsdag, at den havde reddet cirka 750 migranter under to operationer ud for den syditalienske kyst.

Det var, kun få timer efter at mindst fem personer mistede livet, og 33 blev meldt savnet under forsøget på at sejle fra Tunesien til Italien.

Syv mennesker mistede livet, da deres båd kæntrede ud for den tunesiske havneby Sfax. Der var børn og småbørn blandt de omkomne.

Kysten omkring Sfax er blevet et vigtigt punkt for afrejse for de tusinder af afrikanske migranter, der forsøger at komme til Europa.