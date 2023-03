Uganda har vedtaget ny hård lov mod homoseksualitet

Den nye lovteksten vil nu blive sendt til Ugandas mangeårige præsident, den 78-årige Yoweri Museveni, som skal underskrive den. Han har mulighed for at nedlægge veto, men han har erklæret sin støtte til loven. Han har kritiseret vestlige lande for ”at påtvinge andre folkeslag deres egen praksis”.

Over 30 afrikanske lande har forbud mod homoseksuelle relationer. Den nye lov i Uganda synes at være den første, som gør det ulovligt blot at tilkendegive, at man er homoseksuel, skriver Human Rights Watch.

Tilhængere af den nye lovgivning siger, at den skal gøre det lettere for myndighederne at slå ned på en lang række LGBTQ-aktiviteter, som de siger truer traditionelle værdier i det konservative og religiøse østafrikanske land.