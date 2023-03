Håbet om at finde overlevende efter tyfon i Sydøstafrika svinder

Dødstallet for tyfonen Freddy, der har ramt de afrikanske lande Malawi og Mozambique, oversteg tirsdag 200 personer.

Stormen Freddy slog rekorder, forårsagede oversvømmelser og mindre jordskred, da den i weekenden ramte Afrika for anden gang på tre uger.

Redningsarbejdere har advaret om, at der er risiko for, at der bliver fundet flere dødsofre, i takt med at de gennemsøger ødelagte nabolag.