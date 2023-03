37 fiskere er meldt dræbt i skudangreb i Nigeria

Også han oplyser, at der er 37 dræbte.

Den militante gruppe Boko Haram opererer i det nordlige Nigeria. Det samme gør andre militante med forbindelse til Islamisk Stat.

Ifølge tre forskellige kilder, som AFP har talt med, var det en gruppe på 12 personer, der affyrede skud mod fiskerne onsdag aften.

Det er uvist, hvad motivet for angrebet var.

Men ifølge AFP er det udbredt, at blandt andet Boko Haram angriber personer, som de beskylder for at stjæle eller for at spionere for Nigerias militær eller for militante, der er i opposition til Boko Haram.

Hverken Nigerias militær eller lokale myndigheder har kommenteret angrebet.

Delstaten Borno grænser op til Nigerias naboland Cameroun. Boko Haram har været aktiv i området siden 2009.