Militante islamister beskyldes for at stå bag drab på 36 i DR Congo

En gruppe gerningsmænd, der er mistænkt for at være militante islamister, har dræbt mindst 36 mennesker i et angreb på en by i DR Congo natten til torsdag.

Det skriver guvernøren for Nordkivu-provinsen, Carly Nzanzu Kasivita, på Twitter.

Angrebet fandt sted i landsbyen Mukondi, som ligger 30 kilometer syd for en af provinsens største byer Beni.