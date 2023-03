Nigerias nyvalgte præsident kan kort og godt præsenteres som en erfaren og ikke mindst yderst kompetent politiker.

Men en lige så retvisende beskrivelse vil være en skrupelløs og korruptionsanklaget magtspiller, som ikke har fået påduttet øgenavnet godfather uden årsag.

Med 37 pct. af stemmerne blev Bola Tinubu onsdag morgen kåret som vinderen af det nigerianske præsidentvalg, hvor 18 kandidater har kappedes om magten i et tæt valg, som de angivelige tabere allerede har krævet omgjort.

Regeringspartiet All Progressives Congress (APC) bliver derved siddende på magten i Afrikas mest folkerige nation, da partiet tæller både den udgående og nyvalgte præsident som medlemmer.

Mystisk oprindelse

Bola Tinubus ungdom er omgærdet af mystik.

Den muslimske politiker er angiveligt født i 1952 i Nigerias forhenværende hovedstad Lagos.

Angiveligt, fordi uoverensstemmelser mellem officielle dokumenter og udtalelser fra Bola Tinubu selv har gødet jorden for yderst sejlivede rygter om, at Tinubu ikke er født på det sted eller med det navn, som han selv påstår, at han er.

Sikkert er det dog, at Tinubu i 1970’erne opholdt sig i USA, hvor han uddannede sig ved Chicago State University, hvorfra han i 1979 dimitterede med en grad i business administration.

Studiet finansierede han efter eget udsagn gennem sidegesjæfter som opvasker, nattevagt og taxachauffør.

Den forklaring blev dog sat i et nyt lys, da han i 1992 kom under anklage fra de amerikanske myndigheder for at have hvidvasket heroinpenge på sin amerikanske bankkonto.

Sagen nåede sin ende, da Tinubu tilbagebetalte 460.000 dollars fra kontoen til de amerikanske myndigheder. Han har siden nægtet noget kriminelt foretagende.

Den gamle godfather

Tinubu fik sin politiske debut i slutningen af 1990’erne, da Nigerias seneste militærdiktatur sang på sidste vers.

Her blev han valgt som guvernør for sin angivelige hjemstat Lagos, hvis hovedstad, Lagos, er Nigerias største og mest folkerige by og Afrikas andenstørste by.

Folkets gunst vandt han gennem sine valgløfter om at slå ned på delstatens omfattende organiserede kriminalitet og hovedstadens trafikproblemer.

Guvernørposten sad Tinubu på fra 1999 til 2007, og hvor hans tilhængere roser ham for bl.a. at have forbedret delstatens vejnet, effektiviseret skraldevæsnet og at have forbedret de offentlige ydelser, skoser kritikerne ham for ikke at have gjort nok.

En gengående kritik af Tinubu går på, at han gennem sin eksorbitante rigdom og politiske snarrådighed stadig sidder på den politiske og økonomiske magt i Lagos.

Trods sin afgang fra guvernørposten menes han at have en enorm, men usynlig indflydelse på politiske beslutninger og ikke mindst på, hvem der får lov at træffe dem, deraf øgenavnet godfather.

Hvorfra Tinubu har sin rigdom, har ligeledes været genstand for debat.



I et nylig interview med britiske BBC forklarede han, at den kommer fra arvet ejendom. Tidligere har han dog forklaret, at han blev millionær, da han arbejdede for revisionsfirmaer.

Hvorvidt den gamle godfather har, hvad det kræver, for at tackle Nigerias mange udfordringer, står uklart hen.

Selv virker han ikke til at være i tvivl: »Det er min tur,« lød hans selvsikre kampagneslogan.

Tinubus konkurrenter har dog slået på hans tydeligt fremskredne alder, og trods han hævder at være 70, mener kritikere, at han reelt er langt ældre – og hans snøvlende tale har ikke gjort meget for at afbøje kritikken i et land, som har en af verdens yngste befolkninger.