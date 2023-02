Regeringspartiets mand står til at blive Nigerias præsident

Nigeria er med sine mere end 200 millioner indbyggere Afrikas folkerigeste land. Cirka 93 millioner personer kunne stemme ved valget.

I alt 18 kandidater stillede op. Det er dog kun tre kandidater - Tinubu, Abubakar og Obi - der reelt har haft en chance for at komme i nærheden af sejren.

For at vinde præsidentvalget i Nigeria skal en kandidat have flest stemmer på landsplan og samtidig have mindst 25 procent af stemmerne i mindst 24 af Nigerias 36 delstater.

Hvis ingen opfylder disse krav, skal der afholdes en anden runde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde.

Nigerias næste præsident skal afløse Muhammadu Buhari, der er fra partiet APC, og som har siddet på posten siden 2015.