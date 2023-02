15 mænd stormede stemmeoptælling efter valg i Nigeria

De første resultater fra delstaten Ekiki har vist, at Bola Tinubu har fået størstedelen af stemmerne her.

Formanden for landets valgkommission, Mahmood Yakuba, siger søndag, at der vil blive fremlagt flere valgresultater mandag klokken 11.00 lokal tid.

De tre partier, der kan ende med at vinde præsidentposten, har klaget over uregelmæssigheder ved valget.

Labour Party har revset valgkommissionen for ikke at offentliggøre resultater fra hvert enkelt valgsted på dets hjemmeside. Det havde kommissionen ellers lovet at gøre for at sikre gennemsigtighed.

Valgkommissionen har i en udtalelse undskyldt for ikke at overholde det løfte.

Både Peoples Democratic Part og All Progressives Congress har klaget over, at lokale medlemmer af valgkommissionen er blevet presset til at ændre på resultaterne, inden de er blevet indsendt.